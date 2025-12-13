سأترككم تفكرون .. ألونسو يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

علق تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على مستقبله مع الملكي، وذلك بعد تراجع النتائج.

وخسر فريق ريال مدريد من نظيره مانشستر سيتي، بثنائية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “أقول دائمًا ان أهم شيء بالنسبة لي الفريق والنادي، غدًا لدينا مباراة مهمة للغاية بسبب الوضع الحالي، ونريد تغيير ديناميكية النتائج، المنافس قوي، وهذا ما هو على المحك غدًا”.



وأضاف: “منذ سنوات طويلة وأنا في عالم كرة القدم وفي كرة القدم الإسبانية، وأنا متأكد من أن عدد حالات إقالة المدربين خلال هذه المرحلة من المواسم الماضية كان أكبر بكثير مما هو عليه هذا الموسم”.

واختتم: “ما أراه هو ان كرة القدم تتطلب الكثير من الجهد، وقد شهدنا في السنوات الماضية حالات إقالة مدربين أكثر من هذا الموسم، سأترككم تفكرون في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، لديّ ما يكفي من المسؤوليات، ولن أتحمل أي عمل إضافي”.