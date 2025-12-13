قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مو ينتصر .. جماهير ليفربول تدعم صلاح بعد أزمته مع سلوت
بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري السبت .. واستقرار ملحوظ
أخبار التكنولوجيا | 5هواتف خارقة قادمة في 2026.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo S50 وS50 Pro Mini
قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية
سعر الذهب عيار 21 اليوم 13-12-2025
جوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقف
أسيست صلاح .. ليفربول يضيف الهدف الثاني في شباك برايتون بالبريميرليج
وصلوا 29..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم 13-12-2025

محمد يحيي

استمر سعر عيار 21 الأكثر انتشارا، في الصعود بنهاية تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 13-12-2025 داخل محلات الصاغة.

عيار 21 يرتفع

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا زيادة بلغت 20 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس. 

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وصل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو  5720 جنيه للبيع و 5745 جنيه للشراء. 

 

صعود الذهب

وجدد سعر جرام الذهب صعوده في تعاملات مساء اليوم السبت مقدار 20 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

 

تذبذب الذهب

وصل حجم الذهب خلال الأسابيع الماضية لحالة من التذبذب ليفقد نحو 600 جنيه في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة

 

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5720 جنيها.

 

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6537 جنيها للبيع و 6565 جنيها للشراء.

تشير متابعة حركة الأسعار في شركات ومحلات الصاغة إلى أن سعر الذهب اليوم يتحرك تحت ضغط عدة عوامل أبرزها انخفاض السعر العالمي للأوقية واستقرار الطلب المحلي على الشراء إضافة إلى حالة الترقب في الأسواق.

وأدى ذلك إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعيرة المختلفة وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر ويأتي هذا التراجع بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدها السوق مؤخرًا.

أسعار الذهب قبل المصنعية

يعتمد الكثير من المواطنين والمتابعين على معرفة سعر الذهب اليوم من دون مصنعية باعتباره المؤشر الأساسي لتغيرات السوق حيث يعكس السعر الخام حركة العرض والطلب ويستثني أي تكاليف إضافية مثل الدمغة والمصنعية وتقدم المحلات الأسعار دون المصنعية.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

تتراوح مصنعية الذهب في مصر بين 100 و250 جنيها للجرام بحسب نوع العيار وتختلف من محل صاغة لآخر, ويعتمد المستهلكون على مقارنة سعر الذهب اليوم قبل المصنعية لمعرفة الفارق الحقيقي بين المحلات وتحديد الأفضل من حيث التكلفة النهائية للشراء.

أسعار الذهب اليوم

توقعات حركة الذهب خلال الأيام المقبلة

يرى خبراء سوق الذهب أن استمرار التراجع قد يكون مرتبطًا بحركة الأسعار العالمية خلال الأيام القادمة حيث يعتمد الاتجاه العام على أداء الدولار الأمريكي وتغيرات أسواق المال العالمية.

ويؤكد التجار أن انخفاض سعر الذهب اليوم قد يدفع البعض إلى الشراء خصوصًا مع موجة التراجع الأخيرة التي شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال فترة قصيرة بينما يفضل آخرون الترقب حتى تستقر الأسعار.

