سعر الذهب عيار 21 اليوم 13-12-2025

استمر سعر عيار 21 الأكثر انتشارا، في الصعود بنهاية تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 13-12-2025 داخل محلات الصاغة.

عيار 21 يرتفع

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا زيادة بلغت 20 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس.

وصل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 5720 جنيه للبيع و 5745 جنيه للشراء.

صعود الذهب

وجدد سعر جرام الذهب صعوده في تعاملات مساء اليوم السبت مقدار 20 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

تذبذب الذهب

وصل حجم الذهب خلال الأسابيع الماضية لحالة من التذبذب ليفقد نحو 600 جنيه في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5720 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6537 جنيها للبيع و 6565 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 5720 جنيها للبيع و 5745 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 4902 جنيه للبيع و 4924 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3813 جنيها للبيع و 3830 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 45.76 ألف جنيه للبيع و 45.96 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4299 دولارا للبيع و 4300 دولار للشراء.

أسعار الذهب

تشير متابعة حركة الأسعار في شركات ومحلات الصاغة إلى أن سعر الذهب اليوم يتحرك تحت ضغط عدة عوامل أبرزها انخفاض السعر العالمي للأوقية واستقرار الطلب المحلي على الشراء إضافة إلى حالة الترقب في الأسواق.

وأدى ذلك إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعيرة المختلفة وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر ويأتي هذا التراجع بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدها السوق مؤخرًا.

أسعار الذهب قبل المصنعية

يعتمد الكثير من المواطنين والمتابعين على معرفة سعر الذهب اليوم من دون مصنعية باعتباره المؤشر الأساسي لتغيرات السوق حيث يعكس السعر الخام حركة العرض والطلب ويستثني أي تكاليف إضافية مثل الدمغة والمصنعية وتقدم المحلات الأسعار دون المصنعية.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تتراوح مصنعية الذهب في مصر بين 100 و250 جنيها للجرام بحسب نوع العيار وتختلف من محل صاغة لآخر, ويعتمد المستهلكون على مقارنة سعر الذهب اليوم قبل المصنعية لمعرفة الفارق الحقيقي بين المحلات وتحديد الأفضل من حيث التكلفة النهائية للشراء.

توقعات حركة الذهب خلال الأيام المقبلة

يرى خبراء سوق الذهب أن استمرار التراجع قد يكون مرتبطًا بحركة الأسعار العالمية خلال الأيام القادمة حيث يعتمد الاتجاه العام على أداء الدولار الأمريكي وتغيرات أسواق المال العالمية.

ويؤكد التجار أن انخفاض سعر الذهب اليوم قد يدفع البعض إلى الشراء خصوصًا مع موجة التراجع الأخيرة التي شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال فترة قصيرة بينما يفضل آخرون الترقب حتى تستقر الأسعار.