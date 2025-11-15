قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
وظائف شاغرة بالجملة في جامعة القاهرة.. اعرف التخصصات المطلوبة
ترامب مهتم بالانضمام إلى مشروع عقاري سعودي بقيمة 63 مليار دولار
عقبالك.. متابع يستفز محمد رمضان بعد مساندة لأحمد سعد
صفقة بـ2.7 مليار جنيه.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات قادمة من الخارج| صور
قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟
خدمات

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، بعد فترة قصيرة من الاستقرار الذي سجله المعدن النفيس خلال الساعات الماضية.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 21 

بلغ سعر الذهب اليوم لعيار 21 مستوى 5460 جنيهًا للبيع و5425 جنيهًا للشراء منخفضًا بقيمة 15 جنيهًا عن بداية اليوم لكن الأبرز هو الانخفاض الكبير خلال اليومين الماضيين إذ هبط جرام الذهب عيار 21 بنحو 200 جنيه مقارنة بسعره قبل يومين فقط كما تراجع الجنيه الذهب بأكثر من 1500 جنيه في نفس الفترة وهو ما يعكس موجة هبوط واسعة تضرب السوق.

أسعار الذهب 

تشير متابعة حركة الأسعار في شركات ومحلات الصاغة إلى أن سعر الذهب اليوم يتحرك تحت ضغط عدة عوامل أبرزها انخفاض السعر العالمي للأوقية واستقرار الطلب المحلي على الشراء إضافة إلى حالة الترقب في الأسواق.
وأدى ذلك إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعيرة المختلفة وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر ويأتي هذا التراجع بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدها السوق مؤخرًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

بحسب آخر تحديث للأسعار في منتصف تعاملات اليوم جاءت مؤشرات الذهب في محلات الصاغة على النحو التالي دون احتساب المصنعية: 
- سعر عيار 24 سجل 6235 جنيهًا للبيع و6210 جنيهًا للشراء
- سعر عيار 22 سجل 5715 جنيهًا للبيع و5695 جنيهًا للشراء
- سعر عيار 21 سجل 5455 جنيهًا للبيع و5435 جنيهًا للشراء 
- سعر عيار 18 سجل 4675 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء
- سعر عيار 14 سجل 3635 جنيهًا للبيع و3625 جنيهًا للشراء
- سعر عيار 12 سجل 3115 جنيهًا للبيع و3105 جنيهًا للشراء
- سعر الجنيه الذهب سجل 43640 جنيهًا للبيع و43480 جنيهًا للشراء

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

- سعر الأونصة عالميًا سجلت 4080.47 دولار وهو أحد العوامل المحركة لاتجاه السوق.

أسعار الذهب قبل المصنعية

يعتمد الكثير من المواطنين والمتابعين على معرفة سعر الذهب اليوم من دون مصنعية باعتباره المؤشر الأساسي لتغيرات السوق حيث يعكس السعر الخام حركة العرض والطلب ويستثني أي تكاليف إضافية مثل الدمغة والمصنعية وتقدم المحلات الأسعار دون المصنعية.

الجنيه الذهب يسجل هبوطًا كبيرًا

أحد أبرز المؤشرات التي تعكس حجم التراجع هو الانخفاض الكبير في سعر الجنيه الذهب والذي هبط بأكثر من 1500 جنيه دفعة واحدة خلال 48 ساعة فقط.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب اليوم في الأعيرة المختلفة خصوصًا عيار 21 الذي يُعد الأساس الذي يُبنى عليه سعر الجنيه الذهب ويحتوي الجنيه الذهب على 8 جرامات من عيار 21 وبالتالي يتأثر مباشرة بأي صعود أو هبوط.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

تتراوح مصنعية الذهب في مصر بين 100 و250 جنيها للجرام بحسب نوع العيار وتختلف من محل صاغة لآخر, ويعتمد المستهلكون على مقارنة سعر الذهب اليوم قبل المصنعية لمعرفة الفارق الحقيقي بين المحلات وتحديد الأفضل من حيث التكلفة النهائية للشراء.

توقعات حركة الذهب خلال الأيام المقبلة

يرى خبراء سوق الذهب أن استمرار التراجع قد يكون مرتبطًا بحركة الأسعار العالمية خلال الأيام القادمة حيث يعتمد الاتجاه العام على أداء الدولار الأمريكي وتغيرات أسواق المال العالمية.

ويؤكد التجار أن انخفاض سعر الذهب اليوم قد يدفع البعض إلى الشراء خصوصًا مع موجة التراجع الأخيرة التي شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال فترة قصيرة بينما يفضل آخرون الترقب حتى تستقر الأسعار.

