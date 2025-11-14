زيادة جديدة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 14-11-2025

استمر تصاعد سعر الذهب مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 14-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم

وصل معدل زيادة جرام الذهب مقدارا جديدا بمعدل 15 جنيها على الأقل ليصل مجمل ما زاده المعدن الأصفر منذ بدء تعاملات مساء اليوم نحو 45 جنيها علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

هبوط في أول تعاملات المساء

وصل متوسط هبوط سعر الذهب منذ بدء تعاملات اليوم نحو 200 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

وعلى مدار الأسابيع الماضية فقد الذهب أكثر من 300 جنيه على الأقل من قيمته ليصل مجمل ما فقده نحو 500 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 5435 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6211 جنيها للبيع و6268 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5435 جنيها للبيع و5485 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4658 جنيها للبيع و4701 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3623 جنيها للبيع و3656 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.48 ألف جنيه للبيع و43.88 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4101 دولار للبيع و4102 دولار للشراء.