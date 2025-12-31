إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025

أكد إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن هناك صعود تاريخي للأسهم المصرية في عام 2025، مشيرا إلى أن المؤشر الإيجابي يقفز أكثر من 40%، مما جعل البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025.

وقال إسلام عزام، خلال لقاء له لبرنامج “مال وأعمال”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك عوائد استثنائية للمستثمرين، مؤكدا أن البورصة من أفضل الفرص الاستثمارية في 2025.

وتابع رئيس البورصة المصرية، أن الطروحات الجديدة تدعم وتأهل البورصة المصرية لمؤشرات دولية بحلول عام 2026، مؤكدا أن قرارات الرقابة المالية تفتح الإستثمار للشباب والتداول أصبح عبر الهاتف.

وأشار إسلام عزام إلى أن الشباب يقودون موجة جديدة من الإستثمار في البورصة المصرية بدعم التحول الرقمي، مؤكدا أن هناك تحديثات تكنولوجية كبرى في البورصة وهناك نظام جديد من "ناسداك" منتصف 2026



