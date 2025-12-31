قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعـ دام شنقا لعامل أنهى حياة شاب بسبب خلافات مالية في دشنا بـ قنا
رئيس جامعة المنيا: الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة
محافظ المنيا: تقديم الدعم الكامل لتنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم منذ الصغر
أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني.. آفاق وأبعاد
الجولة الحاسمة لانتخابات النواب بالخارج.. المصريون يختتمون التصويت لاختيار 49 نائبًا
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
توك شو

محمود محسن

أكد إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن هناك صعود تاريخي للأسهم المصرية في عام 2025، مشيرا إلى أن المؤشر الإيجابي يقفز أكثر من 40%، مما جعل  البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025.

وقال إسلام عزام، خلال لقاء له لبرنامج “مال وأعمال”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك عوائد استثنائية للمستثمرين، مؤكدا أن البورصة من أفضل الفرص الاستثمارية في 2025.

وتابع رئيس البورصة المصرية، أن الطروحات الجديدة تدعم وتأهل البورصة المصرية لمؤشرات دولية بحلول  عام 2026، مؤكدا أن قرارات الرقابة المالية تفتح الإستثمار للشباب والتداول أصبح عبر الهاتف.

وأشار إسلام عزام إلى أن الشباب يقودون موجة جديدة من الإستثمار في البورصة المصرية بدعم التحول الرقمي، مؤكدا أن هناك تحديثات تكنولوجية كبرى في البورصة وهناك نظام جديد من "ناسداك" منتصف 2026


 

إسلام عزام البورصة المصرية الأسواق العالمية الفرص الاستثمارية الهاتف

