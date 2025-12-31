البورصة المصرية تنهي آخر جلسات 2025 على ارتفاع جماعي للمؤشرات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات عام 2025، على ارتفاع لمعظم المؤشرات، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين والعرب، مقابل اتجاه الأجانب للبيع.

وسجلت السوق تداولات قوية بلغت 6.8 مليار جنيه.

ربح رأس المال السوقي نحو 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.995 تريليون جنيه، رغم تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة متأثرًا بهبوط بعض الأسهم.

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.33 في المئة ليغلق عند مستوى 41828 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.40 في المئة مسجلًا 51568 نقطة.

زاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.34 في المئة ليغلق عند مستوى 19022 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 35 منخفض التقلبات السعرية بنسبة 0.61 في المئة ليصل إلى 4658 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.14 في المئة ليغلق عند مستوى 13125 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.18 في المئة مسجلًا 17425 نقطة.

وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07 في المئة ليغلق عند مستوى 4597 نقطة.