المفوضية الأوروبية : سنواصل تقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء جاهزون لمواصلة محادثات السلام وتقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال العنوني - في مؤتمر صحفي عقد اليوم في بروكسل - "نساهم في تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية من خلال تعزيز الدفاع الأوروبي" ، منوها بأن العقوبات على روسيا مستمرة من أجل تقويض قدرتها على شن الهجمات على أوكرانيا والدفع نحو المفاوضات.

وأضاف أن أوروبا ستواصل الضغط لتحقيق السلام العادل والدائم لأوكرانيا ، مؤكدا على ضرورة أن يكون لأوكرانيا ضمانات أمنية قوية من أجل الدفاع عن سلامة أراضيها وسيادتها.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيساهم من خلال برامجه وبعثاته في دعم أوكرانيا ، وسنواكب أوكرانيا في تقدمها في مسار العضوية والتي هى بحد ذاتها تشكل ضمانة أمنية ، كما ننظر في كيفية تعزيز ازدهار أوكرانيا متى تم الوصول إلى وقف إطلاق النار.

وقال إن الاتحاد الأوروبي ينسق بشكل دائم مع أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن اتخاذ أي قرار حول أوكرانيا دون أوروبا في طاولة المفاوضات ، هناك جهود منسقة من الجانب الأوروبي ليكون موقفنا موحد فيما يتعلق بالمفاوضات من أجل اتفاق السلام

وشدد على أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى سلام دائم وعادل في أوكرانيا ونأمل أن نرى التزاما فعليا من الجانب الروسي يظهر رغبتها في السلام.