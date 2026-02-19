قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخطيئة والتوبة.. قصة سيدنا آدم و قوة الاعتذار والرجوع إلى الله

قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
محمد البدوي

في زمن تتراجع فيه قيمة الاعتذار ويغلب فيه تبرير الخطأ على الاعتراف به، تظل قصص الأنبياء منارات هداية ترشد الإنسان إلى الطريق القويم.

سيرة سيدنا آدم عليه السلام

 ومن بين هذه القصص، تبرز سيرة سيدنا آدم عليه السلام باعتبارها درسًا خالدًا في الشجاعة الأخلاقية وتحمل المسؤولية، فالموقف لم يكن مجرد معصية عابرة، بل تجربة إنسانية متكاملة كشفت الفرق بين الاستكبار والإنابة، وبين المكابرة والاعتراف بالذنب. 

سرعة الرجوع إلى الله

كما إنها رسالة واضحة لكل إنسان بأن الخطأ وارد، لكن العظمة الحقيقية تكمن في سرعة الرجوع إلى الله وطلب العفو، فالتوبة الصادقة تفتح أبواب الرحمة وتبدل العثرات إلى بدايات جديدة.

قصة سيدنا آدم عليه السلام

من جانبه؛ أكد الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام جامع عمرو بن العاص، أن أعظم ما نتعلمه من قصة سيدنا آدم عليه السلام هو منهج حياة متكامل يحقق السعادة في الدنيا والآخرة لمن أحسن فهمه والعمل به.

وأوضح خلال برنامج «تعلمت من الأنبياء» على قناة الناس، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده وأسكنه الجنة، وأباح له ولأمنا حواء كل ما فيها إلا شجرة واحدة، في اختبار واضح لطاعة الأمر الإلهي، غير أن الشيطان لم يتركهما، فوسوس لهما وزيّن لهما المعصية، حتى وقع آدم عليه السلام في المخالفة وأكل من الشجرة التي نُهي عنها.

وأشار إلى أن جوهر القصة لا يتوقف عند وقوع الخطأ، بل في الموقف منه بعد حدوثه، فسيدنا آدم لم يُكابر ولم يُبرر، بل اعترف بذنبه ولجأ إلى ربه داعيًا: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين»، في صورة عظيمة للاعتذار الصادق والإنابة الكاملة.

الفرق بين آدم وإبليس

وبيّن إمام جامع عمرو بن العاص أن الفرق بين آدم وإبليس كان في رد الفعل؛ فإبليس تكبر وقال: «أنا خير منه»، فاستحق الطرد واللعنة، بينما اعترف آدم بخطئه فتاب الله عليه واجتباه وهداه، وهنا تتجلى قيمة ثقافة الاعتذار، التي ترفع صاحبها وتمنحه فرصة جديدة، بخلاف الإصرار الذي يقود إلى الخسران.

سرعة الرجوع والتوبة

وأكد أن الإنسان بطبعه قد يخطئ، لكن المعيار الحقيقي هو سرعة الرجوع والتوبة، سواء كان الخطأ في حق الله أو في حق العباد، مشددًا على أن باب التوبة مفتوح آناء الليل وأطراف النهار، وأن الله سبحانه وتعالى يفرح بعودة عبده ويبدل سيئاته حسنات.

ترسيخ ثقافة الاعتذار

ودعا إلى ترسيخ ثقافة الاعتذار في البيوت والمجتمعات، لأنها خُلق نبيل يعكس التواضع ويقوّي الروابط الإنسانية، ويجسد المعنى الحقيقي للإيمان القائم على المحاسبة والرجوع إلى الحق، سائلًا الله أن يغفر الذنوب ويجعلنا من التائبين الصادقين.

الأنبياء قصص الأنبياء سيدنا آدم قصة سيدنا آدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد عصام فرحات

أحمد عصام فرحات يرد على سؤال إزاي نعرف ربنا والخليقة؟

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تنفجر غضبًا: لو سبت نفسي كنت هتصرفت بطريقة تانية

بشير العدل

بشير العدل: جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق وراء ارتفاع الأسعار

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد