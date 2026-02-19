قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

في أول أيام رمضان.. الذهب يعاود الصعود في مستهل تعاملات مساء اليوم الخميس 19-2-2026

محمد يحيي

عاود سعر الذهب ارتفاعه مع بداية تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 19-2-2026؛ أول أيام شهر رمضان المعظم داخل محلات الصاغة.

صعود جديد

سجل سعر جرام الذهب زيادة بلغت 150 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية بالمقارنة بما كان عليه أمس الأربعاء.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

تذبذب أسبوعي

وتعرض سعر الذهب في الصاغة لحالة من التذبذب حيث فقد أكثر من 200 جنيه من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6700 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7657 جنيها للشراء و 7600 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7019 جنيها للشراء و6966 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6700 جنيه للشراء و6650 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5743 جنيها للبيع و 5700 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل الجنيه الذهب نحو 53.6 ألف جنيه للشراء و 53.2 الف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4973 دولارا للبيع و 4972 دولارا للشراء.

