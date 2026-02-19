ترامب يمازح ملك البحرين خلال افتتاح مجلس السلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ملك البحرين حمد بن عيسى، قريب لدرجة أنه يستطيع الجلوس هنا. يستطيع الجلوس أينما شاء.

وأضاف ترامب خلال افتتاحه مجلس السلام من أجل غزة، أن ملك البحرين قد يأخذ جزءًا من هذا المبنى يا ماركو "وزير الخارجية الأمريكي" ، 25% منه مقابل حوالي 6 مليارات دولار.

وحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القمة الافتتاحية لمجلس السلام برئاسة ترامب، حيث يُمثل ما لا يقل عن 20 دولة برؤساء دولهم أو وزراء خارجيتهم ومبعوثيهم، باستثناء واحد بارز أشار إليه الرئيس دونالد ترامب في كلمته الافتتاحية: رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مازحًا في القمة: "جميع الحاضرين تقريبًا رؤساء دول باستثناء جياني، لكنه رئيس كرة القدم. لذا، الأمر ليس سيئًا للغاية، أليس كذلك؟".

وأعلن إنفانتينو تأييده لمواقف ترامب السياسية في مناسبات عديدة، حتى أنه قدم له جائزة الفيفا للسلام في دورتها الأولى، في إشارة إلى شكاوى ترامب المتكررة من عدم اختياره لنيل جائزة نوبل للسلام.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك، وهو أمر أقر به ترامب أيضاً، الذي ادعى في تصريحاته أن "كأس العالم حطمت جميع الأرقام القياسية في مبيعات التذاكر في تاريخ كرة القدم".