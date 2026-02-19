قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
ترامب: الأيام العشرة المقبلة تحسم أمر الاتفاق مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يفتتح الاجتماع الأول لمجلس السلام من أجل غزة

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الاجتماع الأول لمجلس السلام من أجل غزة في العاصمة واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي إن مجلس السلام هو من إنجازات إداراته إلى جانب إنهاء عدد من الحروب، لافتا إلى أن الأوضاع في غزة معقدة.

وأوضح ترامب أن تحقيق السلام صعب لكننا سنصل إليه، وهناك الكثير من العمل بحاجة للإنجاز في غزة.

ويتواجد ممثلون عن عدة دول في واشنطن العاصمة لحضور الاجتماع وقد انضمت نحو عشرين دولة إلى المجلس الذي يرأسه ترامب.

كان من المقرر في الأصل أن يكون مجلس السلام هيئة محدودة المهام، تُعنى بالإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمره العدوان الإسرائيلي إلا أنه، وفقًا لمسودة ميثاقه، توسعت مهمته لتشمل معالجة النزاعات في جميع أنحاء العالم.

الرئيس الأمريكي ترامب مجلس السلام من أجل غزة مجلس السلام

اضطراب الحزن المطول
الافطار
التورلي
ازالة تعدي
