ترامب سيعلن في اجتماع مجلس السلام تعهد الدول الأعضاء بأكثر من 5 مليارات دولار لغزة

أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن في اجتماع مجلس السلام عن تعهد الدول الأعضاء بأكثر من 5 مليارات دولار للجهود في غزة.

و أضاف إلى أن ترامب سيشير أيضًا إلى أن الدول الأعضاء في مجلس السلام خصصت آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية في غزة.

و من جهة أخرى، أفاد موقع "أكسيوس" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدو أقرب إلى خوض حرب كبرى في الشرق الأوسط، وأن المعطيات تشير إلى أن المواجهة قد تبدأ قريبا جدا.

وقالت مصادر مطلعة إن أي عملية عسكرية أمريكية ضد إيران لن تكون ضربة محدودة، بل حملة واسعة قد تستمر لأسابيع، وستشبه حربا شاملة أكثر من كونها عملية دقيقة كالتي نفذت في فنزويلا.



ولفتت المصادر إلى أن التحرك المحتمل سيكون على الأرجح حملة مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أوسع نطاقا وأكثر تهديدا لبقاء النظام الإيراني من الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي، والتي قادتها إسرائيل قبل أن تنضم إليها واشنطن لاستهداف منشآت إيران النووية تحت الارض.