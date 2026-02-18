لقاء مع الجالية المصرية في الكاميرون والسفيرة لتذليل وتيسير المعوقات والعمل على حلها

التقت السفيرة مروة حجازي، سفيرة جمهورية مصر العربية في الكاميرون وأفريقيا الوسطي مع أعضاء الجالية المصرية في الكاميرون، حيث جري خلال اللقاء التعريف بالدور الذي تقوم به البعثة لتذليل وتيسير المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وإنهاؤها، مع التنوية بأهمية قيام أبناء الوطن بتسجيل بياناتهم بالسفارة ليتسنى التواصل معهم وضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأية مشكلات، كما تم الاعلان عن إطلاق خدمة الخط الساخن للاستعلام والرد على الاستفسارات والابلاغ في حالة الطوارئ.

تم خلال اللقاء استعراض جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لتحسين جودة الخدمات القنصلية وكذا المبادرات الوطنية التي تم إطلاقها بهدف تلبية مطالب المغتربين وربطهم بالوطن، مع التأكيد على استمرار اللقاءات الدورية لتعميق الروابط والصلات بين أبناء المجتمع المصري في الكاميرون.

شهد اللقاء حواراً مفتوحاً، حرصت فيه البعثة على الاستماع إلى شواغل أبناء الجالية مع الإشادة بالدور الذي تقوم به الجهات المصرية العاملة بالكاميرون في دعم عملية التنمية بها بما يدعم الروابط الممتدة بين البلدين ويؤكد على الدور المصري الرائد في القارة الافريقية.