كوريا الجنوبية تخفف شروط الحصول على التأشيرة لمواطني الفلبين

أعلنت كوريا الجنوبية تخفيف شروط الحصول على تأشيرة دخول البلاد لمواطني الفلبين بهدف تنشيط عمليات السفر والسياحة بين البلدين.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن مركز تقديم طلبات تأشيرة كوريا الجنوبية في الفلبين أعلن إلغاء شرط تقديم كشوف حسابات بنكية لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تخفيف بعض الشروط الإجرائية للطلاب، والمتعلقة بإثبات الهوية والانتساب للمؤسسات التعليمية.

وتابعت الشبكة أنه سيتم أيضا إلغاء شرط تقديم خطاب توضيحي للوثائق المتعلقة بالتوظيف للراغبين في العمل في كوريا الجنوبية، وذلك في بعض الحالات، كما سيتم تخفيف الشروط الإجرائية المتعلقة بالأوراق والمستندات في حالات طلب الالتحاق بالأسرة.