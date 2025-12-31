البورصة المصرية تبدأ آخر جلسات 2025 على ارتفاع جماعي للمؤشرات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات عام 2025، بأداء إيجابي، حيث سجلت مؤشرات السوق ارتفاعًا جماعيًا، مدعومة بنشاط ملحوظ في التداولات.

أداء المؤشرات

EGX30: ارتفع بنسبة 0.40% ليصل إلى 41849 نقطة.

EGX30 محدد الأوزان: صعد بنسبة 0.39% مسجلًا 51546 نقطة.

EGX30 للعائد الكلي: زاد بنسبة 0.35% ليصل إلى 19028 نقطة.

EGX35-LV: قفز بنسبة 0.88% ليبلغ 4669 نقطة.

EGX70 متساوي الأوزان: ارتفع بنسبة 0.58% ليصل إلى 13212 نقطة.

EGX100 متساوي الأوزان: صعد بنسبة 0.56% مسجلًا 17484 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية: زاد بنسبة 0.29% ليصل إلى 4561 نقطة.

مؤشر تميز: ارتفع بنسبة 0.23% ليسجل 20945 نقطة.