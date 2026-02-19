الأهلي مش طرف: ابراهيم نور الدين يعلق على أزمة اللوائح في الدوري

علق ابراهيم نور الدين عضو لجنة الحكام السابق علي أزمة اللوائح وتأثيرها على أندية الدوري الممتاز.

وأكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى السابق، أن من يضع نص في اللائحة ولا يستطيع تطبيقه ميحطوش من الأول، اللائحة كانت يجب تطبيقها على أي حد سواء بخصم 6 نقاط أو 3 نقاط.

وقال إبراهيم نور الدين الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "لجنة المسابقات ورابطة الأندية هما المكلفان بتطبيق اللائحة، وأنا قلت رسالة الراجل اللي في مكان ومش قادر يطبق لائحة حطها ميحطوش في البداية، بمعنى ان اللائحة بتقول خصم 6 نقاط يتخصم 6 نقاط على أي حد، 3 نقاط يبقى 3 نقاط على أي حد، مفيش حاجة اسمها نختلق ظروف أو إحنا تسببنا في مشكلة فنوسطن الأمور، لأن وسطنة الأمور لا تصح لأن اللي غلط في هذا الأمر يتحاسب".

وأضاف إبراهيم نور الدين: "اتحاد الكرة لو أخطأ في عدم استقدام حكام أجانب طبقا للائحة وجواب النادي الأهلي الشرعي، بسبب العناد يبقى رابطة الأندية المحترفة مكانتش تخصم حاجة خالص لأن الاتحاد مش صاحب قرار في استقدام حكام أجانب من عدمه، النادي طلب ودفع فلوس تجيب له".

وتابع نور الدين: "فكرة مش قادر تجيب دي مشكلة الاتحاد مسئولو التحكيم مش الأندية موضوع يتخصم 3 نقاط مينفعش إما 6 نقاط أو ميتخصمش خالص، لأن الأهلي مش طرف في المشكلة، واللي ظهر هذا هو وصول الحكام بعد موعد المباراة".