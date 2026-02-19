قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا
ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب
لقاء الخميسي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها: عبد المنصف لم يخطئ طوال 21 عاما
هل يجوز تسمية الأبناء بأسماء الله الحسنى؟.. د. أحمد عصام فرحات يحسم الجدل
هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي
واعظ بالأزهر يحذر من الرياء الذي يُحبط العمل ويذهب بالأجر
هل يجوز للمريض المزمن الإفطار في رمضان والتصدق عن الأيام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي مش طرف: ابراهيم نور الدين يعلق على أزمة اللوائح في الدوري

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين
ياسمين تيسير

علق ابراهيم نور الدين عضو لجنة الحكام السابق علي أزمة اللوائح وتأثيرها على أندية الدوري الممتاز. 

وأكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى السابق، أن من يضع نص في اللائحة ولا يستطيع تطبيقه ميحطوش من الأول، اللائحة كانت يجب تطبيقها على أي حد سواء بخصم 6 نقاط أو 3 نقاط.

وقال إبراهيم نور الدين الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "لجنة المسابقات ورابطة الأندية هما المكلفان بتطبيق اللائحة، وأنا قلت رسالة الراجل اللي في مكان ومش قادر يطبق لائحة حطها ميحطوش في البداية، بمعنى ان اللائحة بتقول خصم 6 نقاط يتخصم 6 نقاط على أي حد، 3 نقاط يبقى 3 نقاط على أي حد، مفيش حاجة اسمها نختلق ظروف أو إحنا تسببنا في مشكلة فنوسطن الأمور، لأن وسطنة الأمور لا تصح لأن اللي غلط في هذا الأمر يتحاسب".

وأضاف إبراهيم نور الدين: "اتحاد الكرة لو أخطأ في عدم استقدام حكام أجانب طبقا للائحة وجواب النادي الأهلي الشرعي، بسبب العناد يبقى رابطة الأندية المحترفة مكانتش تخصم حاجة خالص لأن الاتحاد مش صاحب قرار في استقدام حكام أجانب من عدمه، النادي طلب ودفع فلوس تجيب له".

وتابع نور الدين: "فكرة مش قادر تجيب دي مشكلة الاتحاد مسئولو التحكيم مش الأندية موضوع يتخصم 3 نقاط مينفعش إما 6 نقاط أو ميتخصمش خالص، لأن الأهلي مش طرف في المشكلة، واللي ظهر هذا هو وصول الحكام بعد موعد المباراة".

ابراهيم نور الدين الاهلي الدوري الزمالك لجنة الحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يفسر القرآن تفضيل الذكر على الأنثى وما حكم تحديد جنس الجنين؟.. أمينة الفتوى تجيب

وجبات إفطار الصائمين في الجامع الأزهر

بث مباشر.. وصول وجبات إفطار الصائمين للجامع الأزهر في أول أيام رمضان

ملتقى «رياض الصائمين» بالجامع الأزهر: الصيام مدرسة إيمانية كبرى يتربى فيها المسلم على الإخلاص وتزكية النفس

«رياض الصائمين» بالأزهر: الصيام مدرسة إيمانية يتربى فيها المسلم على الإخلاص وتزكية النفس

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد