طلب مهلة.. وزير الرياضة يدرس 3 ملفات حاسمة للزمالك

طلب جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة من مجلس إدارة الزمالك مهلة من الوقت لحسم عدد من الملفات الخاصة بالفارس الأبيض.

يأتي ذلك في إطار محاولات مجلس إدارة نادي الزمالك للوصول إلى حلول للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي سقط فيها خلال الفترة الماضية.

وعرض مجلس إدارة الزمالك من جديد الحصول على أرض بديلة بعدما تم سحب أرض أكتوبر خلال العام الماضي.

وتقدم الزمالك بطلب لتسهيل الاجراءات القانونية الخاصة بشركة الكرة بجانب تطبيق إلكتروني للنادي.

يأتى ذلك بعد أيام قليلة من تولي جوهر نبيل منصب وزير الشباب والرياضة حيث يعد التوقيت بالغ الحساسية، تمر فيه الرياضة المصرية والاستعداد لاستحقاقات دولية كبرى، في مقدمتها كأس العالم المقبلة، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028 إلى جانب ملفات داخلية شائكة تنتظر الحسم.

وينتظر الوزير عدد كبير من الملفات في مقدمتها كأس العالم والأولمبياد وأزمة تجنيس اللاعبين المصريين بالخارج فضلا عن ارتباطات المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.