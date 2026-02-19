قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طلب مهلة.. وزير الرياضة يدرس 3 ملفات حاسمة للزمالك

وزير الرياضة
وزير الرياضة
عبدالله هشام

طلب جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة من مجلس إدارة الزمالك مهلة من الوقت لحسم عدد من الملفات الخاصة بالفارس الأبيض.

يأتي ذلك في إطار محاولات مجلس إدارة نادي الزمالك للوصول إلى حلول للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي سقط فيها خلال الفترة الماضية.

وعرض مجلس إدارة الزمالك من جديد الحصول على أرض بديلة بعدما تم سحب أرض أكتوبر خلال العام الماضي.

وتقدم الزمالك بطلب لتسهيل الاجراءات القانونية الخاصة بشركة الكرة بجانب تطبيق إلكتروني للنادي.

يأتى ذلك بعد أيام قليلة من تولي جوهر نبيل منصب وزير الشباب والرياضة حيث يعد التوقيت بالغ الحساسية، تمر فيه الرياضة المصرية والاستعداد لاستحقاقات دولية كبرى، في مقدمتها كأس العالم المقبلة، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028 إلى جانب ملفات داخلية شائكة تنتظر الحسم.

وينتظر الوزير عدد كبير من الملفات في مقدمتها كأس العالم والأولمبياد وأزمة تجنيس اللاعبين المصريين بالخارج فضلا عن ارتباطات المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل الزمالك نادي الزمالك أرض أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يفسر القرآن تفضيل الذكر على الأنثى وما حكم تحديد جنس الجنين؟.. أمينة الفتوى تجيب

وجبات إفطار الصائمين في الجامع الأزهر

بث مباشر.. وصول وجبات إفطار الصائمين للجامع الأزهر في أول أيام رمضان

ملتقى «رياض الصائمين» بالجامع الأزهر: الصيام مدرسة إيمانية كبرى يتربى فيها المسلم على الإخلاص وتزكية النفس

«رياض الصائمين» بالأزهر: الصيام مدرسة إيمانية يتربى فيها المسلم على الإخلاص وتزكية النفس

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد