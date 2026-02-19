ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس إن الدول المترددة في الانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة، سوف تنضم، مؤكدا أنه سيعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن مجلس السلام من أجل غزة، سيحقق إنجازات كبيرة.

وافتتح الرئيس ترامب، يوم الخميس الاجتماع الأول لمجلس السلام من أجل غزة في العاصمة واشنطن.

وقال إن مجلس السلام هو من إنجازات إداراته إلى جانب إنهاء عدد من الحروب، لافتا إلى أن الأوضاع في غزة معقدة.

وأوضح ترامب أن تحقيق السلام صعب لكننا سنصل إليه، وهناك الكثير من العمل بحاجة للإنجاز في غزة.

ويتواجد ممثلون عن عدة دول في واشنطن العاصمة لحضور الاجتماع وقد انضمت نحو عشرين دولة إلى المجلس الذي يرأسه ترامب.

كان من المقرر في الأصل أن يكون مجلس السلام هيئة محدودة المهام، تُعنى بالإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمره العدوان الإسرائيلي إلا أنه، وفقًا لمسودة ميثاقه، توسعت مهمته لتشمل معالجة النزاعات في جميع أنحاء العالم.