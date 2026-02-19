قبل مواجهة الحرس.. قرار جديد من مدرب الزمالك

يركز معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على ختام الدور الاول بأكبر عدد ممكن من النقاط.

ويرغب الزمالك في تحقيق 15 نقطة خلال المباريات الخمس المتبقية في الدور الأول أمام حرس الحدود وزد وبيراميدز والاتحاد السكندري وإنبي.

وقرر معتمد جمال تثبيت طريقة التشكيل واللعب لمنع حدوث أزمة في تنفيذ التعليمات خلال المباريات القادمة.

الزمالك ضد حرس الحدود

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود غدًا الجمعة في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن الزمالك 4 لاعبين بسبب الإصابات التي لاحقت الفريق خلال الفترة الماضية بعد ضغط المباريات.

أحمد فتوح غير جاهز للمشاركة أمام الحرس ولكن قد يصبح متاحًا للعب بعدها، بعد نهاية برنامج التأهيل اثر الإصابة التي لاحقته مع منتخب مصر.

ومازال الثنائي آدم كايد وعمرو ناصر يعانيان من الإصابة وأمامهما أسبوعان على أقل تقدير للعودة من جديد للمشاركة.

ويخضع محمود جهاد لفترة تأهيل وتستمر لمدة أسبوع وبعدها يكون جاهزاً للمشاركة.