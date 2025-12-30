بورصة عمّان تتراجع بنسبة 0.34% وتداولات بقيمة 10.7 مليون دينار

تراجعت مؤشرات بورصة عمان لدى ختام تعاملات اليوم /الثلاثاء/، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي، نحو 10.7 مليون دينار أردني، بما يعادل قرابة 15.1 مليون دولار أمريكي، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 6 ملايين سهم، جرى تنفيذها من خلال 4231 عقدًا.



أما على صعيد الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق الجلسة إلى 3610 نقاط، مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.34%، متأثرًا بانخفاض مؤشرات قطاعات السوق الرئيسية؛ إذ تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.38%، والقطاع المالي بنسبة 0.32%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.03%.



وبمقارنة أسعار إغلاق 118 شركة جرى تداول أسهمها خلال الجلسة مع إغلاقاتها السابقة، ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، في حين انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت بقية الأسهم دون تغيير.