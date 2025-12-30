قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
بورصة عمّان تتراجع بنسبة 0.34% وتداولات بقيمة 10.7 مليون دينار

تراجعت مؤشرات بورصة عمان لدى ختام تعاملات اليوم /الثلاثاء/، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي، نحو 10.7 مليون دينار أردني، بما يعادل قرابة 15.1 مليون دولار أمريكي، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 6 ملايين سهم، جرى تنفيذها من خلال 4231 عقدًا.


أما على صعيد الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق الجلسة إلى 3610 نقاط، مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.34%، متأثرًا بانخفاض مؤشرات قطاعات السوق الرئيسية؛ إذ تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.38%، والقطاع المالي بنسبة 0.32%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.03%.


وبمقارنة أسعار إغلاق 118 شركة جرى تداول أسهمها خلال الجلسة مع إغلاقاتها السابقة، ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، في حين انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت بقية الأسهم دون تغيير.

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

