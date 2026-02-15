لاعب مفاجأة.. أحمد دويدار يكشف عن خليفة إمام عاشور في الزمالك

كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن لاعب بالقلعة البيضاء يعد خليفة إمام عاشور.

الزمالك

ونشر دويدار عبر حسابه على فيسبوك صورة للاعب الزمالك محمد السيد وكتب "محمد السيد خليفة امام عاشور وافتكروا كلامي بس اصبروا عليه الزمالك مصنع النجوم ".

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس السبت ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم الفريق تأهله إلى الدور ربع النهائي متصدرًا مجموعته.

ترتيب مجموعة الزمالك

1 - الزمالك 11 نقطة

2 - المصري 10 نقاط

3 - كايزر تشيفز 10 نقاط

4 - زيسكو يونايتد 3 نقاط