إسرائيل تخطط لاستقطاب 30 ألف مهاجر في 2026 وسط تحديات متصاعدة
حماية الطفولة في العصر الرقمي.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان ضد مخاطر الإنترنت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 15 فبراير 2026
بلاش تقلع التيشيرت.. نجم الزمالك يوجّه رسالة قوية لـ خوان بيزيرا
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
لاعب مفاجأة.. أحمد دويدار يكشف عن خليفة إمام عاشور في الزمالك

محمد السيد
محمد السيد

كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن لاعب بالقلعة البيضاء يعد خليفة إمام عاشور.

الزمالك 

ونشر دويدار عبر حسابه على فيسبوك صورة للاعب الزمالك محمد السيد وكتب "محمد السيد خليفة امام عاشور وافتكروا كلامي بس اصبروا عليه الزمالك مصنع النجوم ".

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس السبت ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم الفريق تأهله إلى الدور ربع النهائي متصدرًا مجموعته.

ترتيب مجموعة الزمالك

1 - الزمالك 11 نقطة

2 - المصري 10 نقاط

3 - كايزر تشيفز 10 نقاط

4 - زيسكو يونايتد 3 نقاط

محمد السيد الزمالك الاهلي

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

ملتقى النحت

30 عامًا من الإبداع.. حمدي السطوحي: سيمبوزيوم أسوان منصة عالمية تواصل الإرث الحضاري المصري

ملتقى النحت

مُرحّبة بالفنانين الأجانب.. وزيرة الثقافة تتحدّث بـ 3 لغات في ختام ملتقى أسوان الدولي للنحت

عمر شريف

عمر شريف يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «عين سحرية» | فيديو

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

