الرابحون والخاسرون في بورصة الصين 2025.. طفرة ذهب وتكنولوجيا وتعثر العقارات

تتجه الأسهم الصينية إلى تحقيق أقوى أداء سنوي منذ عام 2017، بعد موجة صعود مدفوعة بأسهم التكنولوجيا اتسعت لتشمل شركات تمتد من مناجم الذهب إلى شركات الأدوية.

ارتفع مؤشر "إم إس سي آي الصين" (MSCI China Index) بنحو 28% منذ بداية العام، متجهاً لتسجيل زيادة سنوية ثانية على التوالي، كما أنه في طريقه لتجاوز مؤشر "إس آند بي 500" بأوسع فارق منذ عام 2017.

شملت موجة الصعود الواسعة مجالات عالمية رائجة مثل الذكاء الاصطناعي والسلع المزدهرة، إلى جانب محفزات محلية كقطاع الابتكار والألعاب الإلكترونية.

في المقابل، شكل الأداء الضعيف لشركات المرافق ومطوري العقارات تذكيراً صارخاً بمشكلات الصين المزمنة في قطاع الإسكان وضغوط الانكماش.

وقال أوليفر بلاكبورن، مدير المحافظ في شركة "جانوس هندرسون" (Janus Henderson): "في حين أن موجة الذكاء الاصطناعي قد تبقي جزءاً من سوق الأسهم مزدهراً في عام 2026، فإن أحد أكثر المحفزات احتمالاً لموجة صعود شاملة سيكون إعلان حزمة تحفيز جديدة".

وأضاف: "من شأن خطة واضحة لمعالجة أزمة الإسكان أو تعزيز الإنفاق الاستهلاكي أن تكون الأكثر تأثيراً إيجابياً".