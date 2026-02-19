قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بودو غليمت يزلزل عرش الكبار في دوري أبطال أوروبا.. هل يكون الحصان الأسود؟

إسلام مقلد

يواصل فريق بودو/غليمت النرويجي كتابة فصل استثنائي في مشواره بدوري أبطال أوروبا، بعدما فرض نفسه رقمًا صعبًا في مواجهة كبار القارة، محققًا نتائج لافتة خطفت أنظار المتابعين وأربكت حسابات عمالقة اللعبة.

تعادلات بطعم الانتصار أمام عمالقة إنجلترا وألمانيا

نجح بودو غليمت في فرض التعادل (2-2) أمام توتنهام هوتسبير، في مباراة أظهر خلالها شخصية قوية وقدرة على مجاراة الإيقاع الإنجليزي السريع. ولم يكتفِ بذلك، بل كرر النتيجة نفسها أمام بوروسيا دورتموند، ليؤكد أن ما يقدمه ليس صدفة عابرة، بل مشروع فريق يعرف كيف ينافس.

انتصارات مدوية تهز أركان البطولة

الصدمة الكبرى جاءت حين أسقط مانشستر سيتي بنتيجة (3-1)، في فوز اعتبره كثيرون من أكبر مفاجآت البطولة، قبل أن يكرر السيناريو أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-1)، ثم يواصل عروضه القوية بالفوز على إنتر ميلان (3-1).

حصان أسود أم بطل مفاجآت؟

النتائج التي حققها الفريق النرويجي لا تعكس فقط شجاعة تكتيكية، بل تشير إلى منظومة متكاملة تعتمد على السرعة، الضغط العالي، واللعب الجماعي المنظم، وهي عناصر صنعت الفارق أمام مدارس كروية عريقة.

السؤال الآن يفرض نفسه بقوة: هل يواصل بودو غليمت مغامرته التاريخية ويؤكد أنه الحصان الأسود الحقيقي للبطولة؟ أم أن الأدوار الإقصائية ستكشف حدود التجربة؟

فريق بودوغليمت بودوغليمت بودوغليمت النرويجي دوري أبطال أوروبا بودو غليمت

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

أحمد عصام فرحات يرد على سؤال إزاي نعرف ربنا والخليقة؟

لقاء الخميسي تنفجر غضبًا: لو سبت نفسي كنت هتصرفت بطريقة تانية

بشير العدل: جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق وراء ارتفاع الأسعار

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

