بودو غليمت يزلزل عرش الكبار في دوري أبطال أوروبا.. هل يكون الحصان الأسود؟

يواصل فريق بودو/غليمت النرويجي كتابة فصل استثنائي في مشواره بدوري أبطال أوروبا، بعدما فرض نفسه رقمًا صعبًا في مواجهة كبار القارة، محققًا نتائج لافتة خطفت أنظار المتابعين وأربكت حسابات عمالقة اللعبة.

تعادلات بطعم الانتصار أمام عمالقة إنجلترا وألمانيا

نجح بودو غليمت في فرض التعادل (2-2) أمام توتنهام هوتسبير، في مباراة أظهر خلالها شخصية قوية وقدرة على مجاراة الإيقاع الإنجليزي السريع. ولم يكتفِ بذلك، بل كرر النتيجة نفسها أمام بوروسيا دورتموند، ليؤكد أن ما يقدمه ليس صدفة عابرة، بل مشروع فريق يعرف كيف ينافس.

انتصارات مدوية تهز أركان البطولة

الصدمة الكبرى جاءت حين أسقط مانشستر سيتي بنتيجة (3-1)، في فوز اعتبره كثيرون من أكبر مفاجآت البطولة، قبل أن يكرر السيناريو أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-1)، ثم يواصل عروضه القوية بالفوز على إنتر ميلان (3-1).

حصان أسود أم بطل مفاجآت؟

النتائج التي حققها الفريق النرويجي لا تعكس فقط شجاعة تكتيكية، بل تشير إلى منظومة متكاملة تعتمد على السرعة، الضغط العالي، واللعب الجماعي المنظم، وهي عناصر صنعت الفارق أمام مدارس كروية عريقة.

السؤال الآن يفرض نفسه بقوة: هل يواصل بودو غليمت مغامرته التاريخية ويؤكد أنه الحصان الأسود الحقيقي للبطولة؟ أم أن الأدوار الإقصائية ستكشف حدود التجربة؟