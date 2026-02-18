دوري أبطال أوروبا | نيوكاسل يفوز على كاراباج بسداسية

حقق فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فوزًا كبيراً على مضيفه كاراباج بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "توفيق بهراموف الجمهوري"، في ذهاب دور الملحق المؤهل إلى دور الـ16 فى دور أبطال أوروبا



أحرز أنتوني جوردون 4 أهداف في الشوط الأول بالدقائق 3، 32، 33، و45 من ضربة جزاء، ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أربعة أهداف في الشوط الأول،



وسجل كل من مالك ثياو في الدقيقة 8 وجاكوب ميرفي في الدقيقة 72، بينما أحرز إلفين سيفيركلييف هدف كاراباج الوحيد في الدقيقة 54.

بهذا الفوز وضع نيوكاسل يونايتد قدمًا فى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

وخاض نيوكاسل المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: هول، دان بيرن، ثياو، تريبيير

الوسط: ويلوك، تونالي، إيلانجا، بارنز

الهجوم: جوردون، وولتمايد