تراجع طفيف بمؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام تداولات اليوم

تراجعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام تداولات، اليوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر مازي بنسبة 0.49% ليصل إلى 18.386.49 نقطة.

كما سجل مؤشر MASI.20، الذي يضم أداء 20 شركة رائدة في السوق، تراجعًا بنسبة 0.54% مستقرًا عند 1.451.81 نقطة، وفي المقابل، واصل مؤشر "MASI.ESG" أداءه الإيجابي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.30% ليصل إلى 1.230.66 نقطة، مسلطًا الضوء على الشركات المدرجة التي تحقق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، أظهر مؤشر "MASI Mid and Small Cap" انخفاضًا بنسبة 0.16% ليستقر عند 1.819.11 نقطة.

