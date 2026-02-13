برلمانية: انتخابات المحليات ضرورة عاجلة لاستكمال البناء المؤسسي وتعزيز التنمية

أكدت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما ستناقشه لجنة الإسكان بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب سرعة الانتهاء من إجراءات انتخابات المحليات، بما يدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المحلية الشاملة.

وأوضحت هرماس، في تصريحات صحفية اليوم، أن المجالس المحلية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز اللامركزية وتمكين المحافظات والمراكز من إدارة شؤونها بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، إلى جانب تعزيز الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، وتفعيل دور المجالس المحلية في حل المشكلات اليومية التي تمس حياة المواطنين.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن هذا الاستحقاق يسهم في استكمال البناء المؤسسي للدولة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وخلق كوادر قيادية جديدة على مستوى المحافظات والمراكز والقرى.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب الدفع بعناصر شابة وكوادر مؤهلة للعمل المحلي، لافتة إلى أن الشباب يمثلون طاقة حقيقية لدعم العمل التنفيذي والخدمي، كما أن المجالس المحلية تعد مدرسة لإعداد القيادات السياسية المستقبلية، ووجود كوادر مدربة يسهم في سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق تواصل مباشر مع الشارع.

واختتمت هرماس تصريحاتها بالتأكيد على أن تفعيل منظومة الإدارة المحلية بشكل كامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة، ودعم مسار الإصلاح الإداري الذي تتبناه الدولة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويحقق تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات.