برلمان

محلية الشيوخ: نناقش ملف الإسراع في إجراء انتخابات المحليات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

قال النائب محمد نوح، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستناقش اقتراح برغبة بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بسرعة اجراء انتخابات المحليات.

وأوضح نوح، في تصريحات له اليوم، إن مناقشة هذا الاقتراح تأتي في إطار الحرص على تفعيل نصوص الدستور، وترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يسهم في استكمال البنية المؤسسية للإدارة المحلية في مصر.

وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ إلى أن وجود المجالس الشعبية المحلية المنتخبة يُعد ضرورة ملحّة في المرحلة الراهنة، لما تمثله من حلقة وصل مباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ودور محوري في رصد احتياجات الشارع المحلي، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الخدمية على مستوى القرى والمدن.

وأكد النائب محمد نوح أن المجالس المحلية تساهم في تعزيز مبادئ اللامركزية، وتدعم الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق التنمية المتوازنة، فضلًا عن إعداد كوادر سياسية وشبابية قادرة على المشاركة الفعالة في الحياة العامة.

ولفت إلى أن الإسراع بإجراء انتخابات المحليات من شأنه أن يخفف العبء عن البرلمان، ويمنح المواطنين فرصة حقيقية للمشاركة في صنع القرار المحلي.

المجالس المحلية المجالس المحلية المنتخبة الشيوخ الرئيس السيسى الإسكان

