قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه
وفاة 15 طفلا في إسرائيل بسبب مرض شديد العدوى
تكريم خالد الصاوي وريهام عبد الغفور بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
25%.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان
تجاوز بغيض.. بن غفير يقتحم سجن عوفر وينكل بالأسرى الفلسطينيين | شاهد
بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري
مصادر لـ صدى البلد: محمود أباظة وفخري عبد النور ومحمد سرحان يطعنون ضد شرعية السيد البدوي
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مرسيدس في أزمة بعد احتراق سياراتها.. وتسريب صور بورش تايكان

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

كيف تقوم بتنظيف النانو سيراميك بعد تركيبه على السيارة؟

​يعد الحفاظ على طبقة النانو سيراميك أمرًا ضروريًا لضمان استمرار لمعان الطلاء وحمايته؛ حيث ينصح الخبراء بضرورة تجنب غسل السيارة تمامًا خلال أول 48 ساعة من التركيب لضمان جفاف المادة جفافًا تامًا. عند التنظيف، يجب استخدام "شامبو" متعادل القلوية (pH Neutral) وقطعة قماش من "الميكروفايبر" الناعم، مع الابتعاد عن المغاسل الأوتوماتيكية ذات الفرش الخشنة التي قد تسبب خدوشًا دقيقة تؤثر على فعالية الطبقة الواقية تأثيرًا سلبيًا بمرور الوقت.

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية.. حوادث حريق تضع الشركة في مأزق

​تواجه مرسيدس-بنز تحديًا تقنيًا كبيرًا في فبراير 2026، بعد فشل الحلول البرمجية في منع حرائق طراز "EQB" الكهربائي، مما دفعها لإطلاق حملة استدعاء تشمل 11,895 سيارة لاستبدال حزم البطاريات بالكامل. الخلل يكمن في خلايا البطارية الموردة من شركة "Farasis Energy"، والتي قد تتعرض لتماس كهربائي داخلي؛ لذا أصدرت الشركة تعليمات مشددة للملاك بضرورة ركن السيارات خارج المباني، وعدم شحن البطارية بنسبة تتجاوز 80% لتقليل المخاطر تقليلًا مؤقتًا حتى يتم الإصلاح.

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

ضجت الأوساط الرياضية بتسريبات لنسخة اختبارية من "بورش تايكان" (ربما تحمل اسم Turbo GT4 RS) تظهر بتعديلات هوائية متطرفة مستوحاة من الأسطورية GT3 RS. الصور المسربة كشفت عن جناح خلفي ضخم وفتحات تهوية عريضة على الرفارف الأمامية لتحسين الثبات الديناميكي، مما يشير إلى سعي بورش لتقديم أداءً كهربائيًا غير مسبوقًا يحطم الأرقام القياسية على حلبة نوربورغرينغ ويضع معيارًا جديدًا للسيارات الكهربائية فائقة الأداء.

تحذير من خطر الحريق.. ممنوع قيادة هذه السيارات من جيب

​أصدرت السلطات الرقابية تحذيرًا عاجلاً لملاك أكثر من 320,000 سيارة من طرازي "جيب رانجلر 4xe" و"جراند شيروكي 4xe" الهجينتين (موديلات 2020-2026) بسبب خطر اندلاع حريق مفاجئ. يكمن الخطر في تلف "فاصل الخلايا" داخل البطارية، مما قد يؤدي إلى اشتعال المركبة حتى وهي متوقفة؛ وبناءً عليه، طالبت جيب الملاك بالتوقف عن شحن البطاريات فورًا وركن السيارات بعيدًا عن المنازل بمسافة لا تقل عن 15 مترًا لتجنب وقوع كارثة مروعة.

فولفو تستدعي أشهر سياراتها بسبب خطر فتح الأبواب أثناء القيادة

​في قرار يمس معايير السلامة، أعلنت فولفو عن استدعاء طرازات "S60L" نتيجة خلل في أقفال الأبواب قد يؤدي إلى انفتاحها تلقائيًا أثناء حركة السيارة، خاصة عند الانعطاف أو السير بسرعات عالية. المشكلة تعود لضعف في مكونات القفل الداخلي تتأثر بالاستخدام المستمر والحرارة العالية، وستقوم الشركة باستبدال الأقفال الأربعة بقطع معدلة مجانًا لضمان حماية الركاب حماية كاملة ومنع أي حوادث قد تهدد الحياة تهديدًا مباشرًا.

أخبار السيارات أخبار السيارات 2026 استدعاء مرسيدس بورش تايكان الجديدة صيانة نانو سيراميك عيوب جيب رانجلر استدعاء فولفو جيب رانجلر 4xe حماية طلاء السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| مرسيدس في أزمة بعد احتراق سياراتها.. وتسريب صور بورش تايكان

تحديث Android 16 QPR3 Beta 2.1

بتحسينات في الأداء.. جوجل تؤكد قرب إطلاق Android 17 Beta 1 رسميًا

تويوتا هايلاندر موديل 2027

شاهد| تويوتا هايلاندر 2027 الجديدة

بالصور

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد