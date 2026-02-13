أخبار السيارات| مرسيدس في أزمة بعد احتراق سياراتها.. وتسريب صور بورش تايكان

نشر موقع صدى البلد أخبارا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​يعد الحفاظ على طبقة النانو سيراميك أمرًا ضروريًا لضمان استمرار لمعان الطلاء وحمايته؛ حيث ينصح الخبراء بضرورة تجنب غسل السيارة تمامًا خلال أول 48 ساعة من التركيب لضمان جفاف المادة جفافًا تامًا. عند التنظيف، يجب استخدام "شامبو" متعادل القلوية (pH Neutral) وقطعة قماش من "الميكروفايبر" الناعم، مع الابتعاد عن المغاسل الأوتوماتيكية ذات الفرش الخشنة التي قد تسبب خدوشًا دقيقة تؤثر على فعالية الطبقة الواقية تأثيرًا سلبيًا بمرور الوقت.

​تواجه مرسيدس-بنز تحديًا تقنيًا كبيرًا في فبراير 2026، بعد فشل الحلول البرمجية في منع حرائق طراز "EQB" الكهربائي، مما دفعها لإطلاق حملة استدعاء تشمل 11,895 سيارة لاستبدال حزم البطاريات بالكامل. الخلل يكمن في خلايا البطارية الموردة من شركة "Farasis Energy"، والتي قد تتعرض لتماس كهربائي داخلي؛ لذا أصدرت الشركة تعليمات مشددة للملاك بضرورة ركن السيارات خارج المباني، وعدم شحن البطارية بنسبة تتجاوز 80% لتقليل المخاطر تقليلًا مؤقتًا حتى يتم الإصلاح.

ضجت الأوساط الرياضية بتسريبات لنسخة اختبارية من "بورش تايكان" (ربما تحمل اسم Turbo GT4 RS) تظهر بتعديلات هوائية متطرفة مستوحاة من الأسطورية GT3 RS. الصور المسربة كشفت عن جناح خلفي ضخم وفتحات تهوية عريضة على الرفارف الأمامية لتحسين الثبات الديناميكي، مما يشير إلى سعي بورش لتقديم أداءً كهربائيًا غير مسبوقًا يحطم الأرقام القياسية على حلبة نوربورغرينغ ويضع معيارًا جديدًا للسيارات الكهربائية فائقة الأداء.

​أصدرت السلطات الرقابية تحذيرًا عاجلاً لملاك أكثر من 320,000 سيارة من طرازي "جيب رانجلر 4xe" و"جراند شيروكي 4xe" الهجينتين (موديلات 2020-2026) بسبب خطر اندلاع حريق مفاجئ. يكمن الخطر في تلف "فاصل الخلايا" داخل البطارية، مما قد يؤدي إلى اشتعال المركبة حتى وهي متوقفة؛ وبناءً عليه، طالبت جيب الملاك بالتوقف عن شحن البطاريات فورًا وركن السيارات بعيدًا عن المنازل بمسافة لا تقل عن 15 مترًا لتجنب وقوع كارثة مروعة.

​في قرار يمس معايير السلامة، أعلنت فولفو عن استدعاء طرازات "S60L" نتيجة خلل في أقفال الأبواب قد يؤدي إلى انفتاحها تلقائيًا أثناء حركة السيارة، خاصة عند الانعطاف أو السير بسرعات عالية. المشكلة تعود لضعف في مكونات القفل الداخلي تتأثر بالاستخدام المستمر والحرارة العالية، وستقوم الشركة باستبدال الأقفال الأربعة بقطع معدلة مجانًا لضمان حماية الركاب حماية كاملة ومنع أي حوادث قد تهدد الحياة تهديدًا مباشرًا.