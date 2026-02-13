قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطار LRT الكهربائي والمترو في رمضان
الموعد وترتيب المجموعة والقناة الناقلة..كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
"رضا المواطن والتحول الأخضر".. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تضع جداول زمنية لتنفيذ مشروعات الاستدامة
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تحذير من خطر الحريق.. ممنوع قيادة هذه السيارات من جيب

استدعاء جيب
استدعاء جيب
عزة عاطف

أصدرت الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) بالتعاون مع مجموعة “ستيلانتس” تحذيرًا عاجلاً وشديد اللهجة في فبراير 2026، يطالب أصحاب 225.000 سيارة قديمة بالتوقف الفوري عن استخدام مركباتهم. 

ويأتي هذا التنبيه بعد رصد مئات الآلاف من السيارات التي لا تزال تعمل بوسائد هوائية معيبة من إنتاج شركة "تاكاتا" (Takata) المنهارة، وهي الوسائد التي ثبت أنها قد تتحول إلى "قنبلة موقوتة" تنفجر بقوة مفرطة حتى في الاصطدامات البسيطة.

مخاطر الانفجار وشظايا المعادن القاتلة

أوضحت التقارير الفنية أن التعرض الطويل للحرارة العالية والرطوبة يؤدي إلى تحلل المادة الكيميائية الدافعة داخل نافخ الوسادة الهوائية. 

وعند تفعيل الوسادة أثناء وقوع حادث، يؤدي هذا التحلل إلى احتراق المادة بسرعة هائلة تولد ضغطًا لا يحتمله الهيكل المعدني، مما يتسبب في انفجاره وتطاير شظايا معدنية حادة داخل مقصورة السيارة. 

وبحسب بيانات (NHTSA) المحدثة لعام 2026، تسببت هذه الوسائد المعيبة في مقتل 28 شخصًا وإصابة أكثر من 400 آخرين في الولايات المتحدة وحدها، بإصابات وصفت بأنها "مروعة وتغير مجرى الحياة".

قائمة الطرازات المتأثرة بالتحذير العاجل

يشمل تحذير "توقف عن القيادة" مجموعة من الطرازات التي تم إنتاجها في الفترة ما بين 2003 و2016 ولم تخضع للإصلاحات المجانية السابقة. وتتضمن القائمة بشكل رئيسي: دودج: طرازات دورانجو (2004-2009)، ماجنوم (2005-2008)، داكوتا (2005-2012)، تشارجر (2006-2015)، وتشالنجر (2008-2014).

بالإضافة إلى طرازات كرايسلر 300 (2005-2015) وأسبن (2007-2009)، جيب رانجلر (2007-2016)، وكذلك رام وميتسوبيشي: شاحنات 1500/2500/3500 (2003-2016) وطراز ميتسوبيشي رايدر (2006-2009).

عيوب جيب سيارات جيب عيوب وسائد تاكاتا تحذير توقف عن القيادة مخاطر انفجار الوسائد الهوائية استدعاء سيارات جيب ودودج وفيات وسائد تاكاتا في أمريكا

