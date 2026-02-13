رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتنازل عن نزع سلاح غزة وتفكيك حماس

زعم رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، يوم الجمعة أن جيش الاحتلال مستعد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم، مضيفا إلى أن تل أبيب سترد على أي خرق وستحرم العدو من قدراته.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي "لن نتنازل عن هدف الحرب المتمثل في نزع السلاح الكامل من قطاع غزة وتفكيك حماس".

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، أشارت إلى أن زامير وجّه رسالة واضحة إلى المستوى السياسي مفادها بأن نموذج "الجيش الصغير والذكي" لم يعد كافيًا لمواجهة التهديدات المتعددة التي تحيط بإسرائيل، مؤكداً ضرورة تعزيز الحجم إلى جانب الجودة.

وأوضحت معاريف أن زامير كان قد حذّر قبل نحو 5 سنوات، عشية مغادرته الجيش عام 2021، من مخاطر تقليص القوات البرية والاكتفاء بقوات محدودة عالية التقنية، لكن أحداث 7 أكتوبر وحرب "السيوف الحديدية" متعددة الجبهات أعادت بحسب التقرير تقييم تلك المقاربة.