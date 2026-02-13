الحدود والقوات الغربية.. كشف نقاط الخلاف لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أوروبيين، أن المشاورات التي جرت في أبو ظبي، بين روسيا وأوكرانيا تقترب من التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن المعايير الفنية لوقف إطلاق النار المحتمل.

وأوضح التقرير أن الطرفان اتفقا مبدئيًا على صيغة محتملة لوقف إطلاق النار ومعايير المنطقة منزوعة السلاح في حال اتخاذ قرار سياسي بإنهاء الأعمال العدائية، ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات جوهرية.

وأشارت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مصادر ، إلى أن القضايا الخلافية الرئيسية لا تزال تتمثل في الحدود الإقليمية المستقبلية لأوكرانيا ونشر الوحدات العسكرية الغربية.

وأكدت المصاد أنه بدون حل هذه القضايا، لا يمكن اعتبار الاتفاقات التكتيكية مكتملة.