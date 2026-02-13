الكرملين يكشف تفاصيل اختيار جنيف لمحادثات أوكرانيا

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، ديمتري بيسكوف، سبب اختيار جنيف لعقد الاجتماع الثلاثي المقبل بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال المتحدث بإسم الكرملين، أن هذا الأمر يعود إلى توافق جداول أعمال الأطراف الثلاثة، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية.

وقال بيسكوف لوكالة تاس: "تم اختيار جنيف لتوافق جداول أعمال الأطراف الثلاثة، ما جعلها مناسبة ومريحة للجميع".

ستُعقد المحادثات يومي ١٧ و١٨ فبراير، وسيترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.

وجرت خلال الأيام الماضية مفاوضات روسية أوكرانية بوساطة أمريكية، في أبو ظبي، أسفرت عن صفقة تبادل للأسرى بين الجانبين.

واندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022 وهي الحرب التي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.