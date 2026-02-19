أول تعليق من السنغالي حبيب بياي بعد توليه تدريب مارسيليا

علق السنغالي حبيب بياي المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي مارسيليا الفرنسي بعد توليه المهمة بشكل رسمي.

وجاءت أولى كلمات حبيب بياي في المؤتمر الصحفي كمدرب أول لنادي مارسيليا علي النحو التالي: إنها فخر كبير، سعيد جدًا بوجودي هنا. أنتم تعرفون الارتباط الذي أحمله لهذا النادي.

وأعلن نادي أولمبيك مرسيليا رسميًا تعيين الدولي السنغالي السابق حبيب بيي مدربًا للفريق الأول بعقد يمتد حتى صيف 2027، خلفًا للإيطالي روبرتو دي زيربي الذي غادر منصبه بالتراضي بعد تراجع النتائج.

قرار الانفصال عن دي زيربي جاء عقب السقوط المدوي أمام الغريم التقليدي باريس سان جيرمان بنتيجة 5-0 في قمة الدوري الفرنسي، وهي خسارة زادت من حدة التوتر داخل النادي وأشعلت غضب الجماهير.

إدارة مرسيليا تحركت سريعًا لحسم الملف، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية قوية قادرة على إعادة الانضباط والاستقرار داخل غرفة الملابس.

بيي، الذي سبق له ارتداء قميص مرسيليا كلاعب، بدأ مسيرته التدريبية مع ريد ستار حيث فرض أسلوبًا قائمًا على الصرامة والانضباط، قبل أن يخوض تجربة أخرى مع ستاد رين.

النادي أكد في بيانه أن المدرب الجديد يتمتع بخبرة وشخصية قيادية تؤهله لقيادة المشروع الرياضي في هذه المرحلة الدقيقة.

ورغم التغيير الفني، لا تزال الأجواء مشحونة في “الفيلودروم”. ففي أول مباراة بعد رحيل دي زيربي، تقدم مرسيليا بهدفين عبر ماسون غرينوود وأمين غويري، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

إداريًا، عاد المدير الرياضي مهدي بنعطية إلى منصبه بعد استقالة قصيرة، بينما يواجه الرئيس بابلو لونجوريا انتقادات متواصلة من الجماهير.

سيخوض بيي أول اختبار رسمي له خارج الديار أمام ستاد بريستوا 29، في مباراة يسعى خلالها الفريق إلى استعادة توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات.