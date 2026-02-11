قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير التركي في العراق يوضح حقيقة المقصود بتصريحات وزير الخارجية هاكان
بعد توليه وزارة التعليم العالي.. السيرة الذاتية لــ الدكتور عبدالعزيز قنصوة
ولي أمر يعتدي على طالب ابتدائي في المنوفية.. والدته: مش هسيب حق ابني
باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وفد من مارسيليا الفرنسي في زيارة رسمية إلى ميناء الإسكندرية

أحمد بسيوني

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وفدا رسميا من ميناء مارسيليا الفرنسي، برئاسة رئيس تطوير الأعمال بالميناء، وذلك بمقر الهيئة في إطار تعزيز آفاق التعاون الثنائي.

وذلك لمتابعة تنفيذ إعلان النوايا المشترك الذي تم توقيعه عام 2025 بين ميناء الإسكندرية المصري وميناء مارسيليا الفرنسي وميناء الجيراس الأسباني وميناء بيروت اللبناني)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والممرات البحرية الخضراء والتطوير البحري المستدام في المتوسط.

وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و المسئولين بالهيئة ، حيث تم الترحيب بالوفد، ومناقشة أطر تنفيذ التعاون المشترك في ضوء إعلان النوايا، بما يحقق سعيًا لتفعيل شراكة فاعلة بين الموانئ الأربعة ضمن رؤية مشتركة للربط البحري والتنمية اللوجستية.

وشملت المباحثات آليات تدشين ممر بحري أخضر بين مينائي الأسكندرية ومارسيليا، وفق معايير الاستدامة البيئية، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تبني الوقود منخفض الانبعاثات، وعمليات التشغيل البيئي، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في نظم التشغيل الإدارية والتشغيلية في الموانئ، بهدف رفع الكفاءة، وتسريع الإجراءات، وتسهيل الربط اللوجستي.

وأكد الجانبان ، خلال اللقاء على أهمية تكامل الجهود في هذه المجالات، بما يدعم الأهداف المشتركة لتطوير الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز قدرة الموانئ على استيعاب التطورات المتسارعة في قطاع النقل البحري العالمي، وخلق بيئة تشغيلية أكثر مراعاة للبيئة، واستدامة الأعمال.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية للوفد في أهم مرافق الميناء، تضمنت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، ومحطة الركاب البحرية، وجولة على الأرصفة، بالإضافة إلى زيارة متحف ميناء الإسكندرية، حيث اطلع الوفد على الإمكانات التشغيلية والمشروعات التطويرية التي تشهدها الهيئة ضمن خطة التطوير الشامل للميناء.

وأعرب الجانبان عن استمرار التنسيق المشترك لوضع أطر التنفيذ الفني لإعلان النوايا المشترك، وتحديد مراحل التفعيل القادمة، بما يعزز من التعاون والتكامل ، ويخدم المصالح الاقتصادية والبيئية للقطاع البحري في المنطقة.

وفي ختام الزيارة، أعربت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن تقديرها للوفد الفرنسي، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات مع شركائها الدوليين، واستمرار العمل المشترك لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في مجال النقل البحري والموانئ.

الإسكندرية ميناء مارسيليا تعزيز التعاون ميناء الإسكندرية التطوير البحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

إمام عاشور

هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور

ترشيحاتنا

دار الإفتاء المصرية تنظِّم دورة تدريبية حول الهُوية الدينية وقضايا الشباب لبناء وعي الشباب فكريًّا ودينيًّا

دار الإفتاء تنظم دورة تفاعلية للشباب حول الهوية الدينية ومواجهة التطرف

اللواء الدكتور محمد الغباري

محمد الغباري: فهم القضية الفلسطينية يبدأ من إدراك حقيقتها الجغرافية والتاريخية

الرفق بالحيوان

الأوقاف: أذى الحيوان سلوك يُحاسب عليه الإنسان وليس أمرًا بسيطًا

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

