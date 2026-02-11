وفد من مارسيليا الفرنسي في زيارة رسمية إلى ميناء الإسكندرية

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وفدا رسميا من ميناء مارسيليا الفرنسي، برئاسة رئيس تطوير الأعمال بالميناء، وذلك بمقر الهيئة في إطار تعزيز آفاق التعاون الثنائي.

وذلك لمتابعة تنفيذ إعلان النوايا المشترك الذي تم توقيعه عام 2025 بين ميناء الإسكندرية المصري وميناء مارسيليا الفرنسي وميناء الجيراس الأسباني وميناء بيروت اللبناني)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والممرات البحرية الخضراء والتطوير البحري المستدام في المتوسط.

وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و المسئولين بالهيئة ، حيث تم الترحيب بالوفد، ومناقشة أطر تنفيذ التعاون المشترك في ضوء إعلان النوايا، بما يحقق سعيًا لتفعيل شراكة فاعلة بين الموانئ الأربعة ضمن رؤية مشتركة للربط البحري والتنمية اللوجستية.

وشملت المباحثات آليات تدشين ممر بحري أخضر بين مينائي الأسكندرية ومارسيليا، وفق معايير الاستدامة البيئية، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تبني الوقود منخفض الانبعاثات، وعمليات التشغيل البيئي، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في نظم التشغيل الإدارية والتشغيلية في الموانئ، بهدف رفع الكفاءة، وتسريع الإجراءات، وتسهيل الربط اللوجستي.

وأكد الجانبان ، خلال اللقاء على أهمية تكامل الجهود في هذه المجالات، بما يدعم الأهداف المشتركة لتطوير الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز قدرة الموانئ على استيعاب التطورات المتسارعة في قطاع النقل البحري العالمي، وخلق بيئة تشغيلية أكثر مراعاة للبيئة، واستدامة الأعمال.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية للوفد في أهم مرافق الميناء، تضمنت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، ومحطة الركاب البحرية، وجولة على الأرصفة، بالإضافة إلى زيارة متحف ميناء الإسكندرية، حيث اطلع الوفد على الإمكانات التشغيلية والمشروعات التطويرية التي تشهدها الهيئة ضمن خطة التطوير الشامل للميناء.

وأعرب الجانبان عن استمرار التنسيق المشترك لوضع أطر التنفيذ الفني لإعلان النوايا المشترك، وتحديد مراحل التفعيل القادمة، بما يعزز من التعاون والتكامل ، ويخدم المصالح الاقتصادية والبيئية للقطاع البحري في المنطقة.

وفي ختام الزيارة، أعربت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن تقديرها للوفد الفرنسي، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات مع شركائها الدوليين، واستمرار العمل المشترك لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في مجال النقل البحري والموانئ.