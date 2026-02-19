قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: توجيهات وزير الزراعة تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح وتشغيل المشروعات المتوقفة

حسن رضوان

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بشأن إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم الفلاحين والمصدرين، تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الزراعي.

توفير كافة سبل الدعم للفلاح المصري

وأضافت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "الاهتمام بتوفير كافة سبل الدعم للفلاح المصري ورفع كفاءته من خلال برامج التدريب المستمر يشكل خطوة استراتيجية لضمان استدامة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الزراعي، كما أن متابعة المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية لإعادة تشغيلها سيخلق طفرة حقيقية في الإنتاج ويعزز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني."

وأكدت النائبة على أن التوجيهات الوزارية تعكس رؤية واضحة للدولة في دعم المنتج المحلي والمصدرين، وحماية مقدرات الفلاح من أي استغلال أو تعطيل، مشددة على أن النهوض بالقطاع الزراعي هو هدف وطني يستدعي التنسيق الكامل بين الوزارة والمزارعين والمؤسسات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن.

وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لوضع خطط عمل المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكداً أن الأمن الغذائي هو أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ووجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، سواء كانت أراضي أو أصولاً غير مستغلة، مشدداً على أهمية حصر كافة المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها.

كما شدد على أن الكفاءة هي معيار التقييم الوحيد، موجهاً ببدء برنامج تدريب وتأهيل مستمر لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتشكيل فرق ومجموعات عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.

وأكد الوزير أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج، موجهاً بتقديم كافة سبل الدعم له وعدم التهاون مع أي من تسول له نفسه التلاعب بمقدراته، أو تعطيل الخدمات المقدمة له، معتبراً أن النهوض بمستوى معيشة الفلاح هو هدف استراتيجي تضعه الدولة على رأس أولوياتها لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الزراعي.

