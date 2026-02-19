قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
محافظات

جامعة مطروح تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في نموذج الأغذية والزراعة

ايمن محمود

 حقق نموذج الأغذية والزراعة بجامعة  مطروح إنجازًا جديدًا بحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية من بين 34 نموذجًا مشاركًا من مختلف الجامعات المصرية.

وذلك خلال فعاليات التكريم التي أُقيمت بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بالدقي.
 

ويعكس هذا الإنجاز تميز طلاب جامعة مطروح وقدرتهم على المنافسة الفاعلة في المحافل العلمية والطلابية، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، والتي تمثل أحد المحاور الأساسية في جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

وأكد الدكتور عمرو أحمد المصري أن هذا التتويج يأتي نتاجًا لاهتمام الجامعة بتشجيع طلابها على المشاركة في النماذج والمحافل العلمية التي تسهم في تنمية مهاراتهم القيادية والبحثية، وتعزز قدرتهم على الابتكار والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على توفير بيئة داعمة للكيانات الطلابية التي تمثلها بصورة مشرفة على المستويين المحلي والقومي.
 

وأوضح الدكتور أحمد محجوب شعلان أن ما حققه طلاب النموذج هو ثمرة عمل منظم وجهد متواصل، مؤكدًا أن المشاركة في نموذج الأغذية والزراعة تسهم في تعميق وعي الطلاب بقضايا الأمن الغذائي، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يعزز من إعداد كوادر قادرة على الإسهام في خدمة المجتمع.
 

كما أشادت إدارة الجامعة بالدور القيادي للطالبة أميرة عبدالله رئيس النموذج، لما قدمته من تنظيم فعّال وإدارة متميزة لفريق العمل، كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا المركز المتقدم بين الجامعات المشاركة.
 

ويُعد نموذج الأغذية والزراعة بجامعة مطروح أحد النماذج الطلابية البارزة داخل الجامعة، حيث يهدف إلى نشر الوعي بقضايا التنمية الزراعية المستدامة، وتنمية مهارات البحث العلمي والعمل الجماعي والقيادة لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل للمشاركة الفاعلة في جهود التنمية.
 

وتؤكد جامعة مطروح استمرار دعمها لكافة المبادرات والأنشطة الطلابية المتميزة، بما يعزز من حضورها العلمي ويرفع اسمها في مختلف المحافل الأكاديمية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح جامعة مطروح

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

