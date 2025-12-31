بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشراتها، حيث سجل المؤشرا العام ارتفاعا بنحو 57.56 نقطة بما نسبته 0.65% ليصل إلى مستوى 8907.60 نقطة، إذ جرى تداول نحو 173 مليون سهم عبر 14 ألفا و438 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 53.9 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 80.73 نقطة بما نسبته 0.98% ليصل إلى مستوى 8302.39 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 77 مليون سهم من خلال 6620 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 17.3 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 54.78 نقطة بما نسبته 0.58% ليصل إلى مستوى 9498.31 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 95 مليون سهم عبر 7818 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 36.5 مليون دينار كويتي.



كذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 93.29 نقطة بما نسبته 1.09% ليصل إلى مستوى 8688.80 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 48 مليون سهم عبر 3693 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 10.7 مليون دينار كويتي.



تجدر الإشارة إلى أن بورصة الكويت كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تعطل أعمالها من يوم غد الخميس الموافق 1 يناير 2026 بمناسبة رأس السنة الميلادية على أن تعاود العمل يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.