بورصة عمان تغلق تعاملاتها على ارتفاع طفيف

ارتفعت مؤشرات بورصة عمان لدى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ حجم تداول إجمالي قدره 9.2 مليون دينار أردني أي ما يعادل حوالي 13 مليون دولار وتم تنفيذ الصفقات من خلال 4509 عقود حيث تم تداول 6 ملايين سهم من أسهم الشركات المدرجة.



أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم عند الإغلاق إلى 3611 نقطة محققًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03 بالمائة مقارنة بالجلسة السابقة.

وسجل قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.45 بالمائة وقطاع الصناعة زيادة بنسبة 0.20 بالمائة بينما انخفض القطاع المالي بنسبة 0.14 بالمائة .



وبالنسبة لأداء الشركات فقد أظهرت 56 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها مقابل 31 شركة انخفضت أسهمها من بين 122 شركة متداولة اليوم.