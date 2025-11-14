أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في مصر

نستعرض أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في محلات الصاغة، وذلك وفق متوسط الأسعار المتداولة بدون مصنعية، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

عيار 24: بيع 6355 جنيها – شراء 6320 جنيها

عيار 22: بيع 5825 جنيها – شراء 5795 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

عيار 21: بيع 5560 جنيها – شراء 5530 جنيها

عيار 18: بيع 4765 جنيها – شراء 4740 جنيها

عيار 14: بيع 3705 جنيهات – شراء 3685 جنيها

عيار 12: بيع 3175 جنيها – شراء 3160 جنيها

الأونصة: بيع 197640 جنيها – شراء 196575 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: بيع 44480 جنيها – شراء 44240 جنيها

الأونصة بالدولار: 4149.38 دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6355 جنيهًا للبيع و6320 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 5825 جنيهًا للبيع و5795 جنيهًا للشراء.

أما العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، وهو عيار 21، فقد سجل 5560 جنيهًا للبيع و5530 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4765 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء.

وفي الفئات الأقل، سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3705 جنيهات للبيع و3685 جنيهًا للشراء، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 12 عند 3175 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء.

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت الأونصة نحو 197640 جنيهًا للبيع و196575 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 44480 جنيهًا للبيع و44240 جنيهًا للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 4149.38 دولار.