عيار 21 يسجل 5645 جنيها.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب في مصر

إسراء صبري

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات، يبقى الذهب عنصرا ثابتا يجذب المستثمرين ويدعم احتياطيات الدول، نظرا لندرته واستقراره النسبي بالمقارنة مع الأصول الأخرى، ولا يزال الذهب حتى اليوم يشكل أداة رئيسية لحماية الثروات، سواء في شكل سبائك أو مشغولات أو استثمارات مالية مرتبطة به.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سعر الذهب اليوم 

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6451 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5645 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4838 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 45160 جنيها.

