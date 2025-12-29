موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

أنهى المنتخب المصري لكرة القدم مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، متصدرا مجموعته والتعادل سلبيا أمام نظيره منتخب أنجولا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وجاءت المواجهة في إطار مباريات المجموعة الثانية، التي ضمّت إلى جانب مصر كلًا من جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا، حيث اكتفى الفراعنة بالحصول على نقطة واحدة في ختام الدور الأول.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط، جمعها من تحقيق الفوز في مباراتين أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى تعادل وحيد أمام أنجولا، ليحسم تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة.

كان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق انتصارًا مهمًا على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليضمن صدارة مجموعته والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في دور الـ16 أحد أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وفقًا لنظام البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويخوض منتخب مصر مباراته المقبلة في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات تونس ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا، في حين تشمل المجموعة الرابعة منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.