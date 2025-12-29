ميهمنيش المشككين.. أول تعليق من حسام حسن على التعادل أمام أنجولا

علق حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، على التعادل السلبي أمام أنجولا فى ختام الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وقال العميد فى تصريحات تليفزيونية، إنه راض عن أداء المنتخب خلال مباريات دور المجموعات.

وتابع حسام حسن: هدفي إسعاد الشعب المصري ، والأهم بالنسبة لي الجمهور المصري الذي يحب بلده ومنتخبه ولا يهمني المشككين.



وشدد مدرب منتخب مصر على ثقته فى اختياراته للاعبين، لذلك كان من الطبيعي الدفع بهم ومنحهم فرصة للظهور في البطولة ومنح الآخرين راحة.

واختتم حسام حسن تصريحاته، أعد الجماهير بمزيد من التطور في الأداء خلال المباريات المقبلة.