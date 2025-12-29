المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

كشف الملحن عمرو مصطفى لاول مرة كوالبيس رحلة علاجه وتعافيه من مرض السرطان وكيف اثر المرض على حياته ونظرته للحياة .

قال د عمرو مصطفى، في تصريح تليفزيوني مع الإعلامي معتز الدمرداش إن فترة مرضه مرت بسلام، مضيفًا: «أول ما عرفت بالمرض فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها، ورجعنى طفل من جديد».

وأوضح أن التجربة أعادته إلى عمرو مصطفى القديم، الملحن الذى بدأ من الصفر، مشيرًا إلى أن المرض كان سببًا فى استعادة شغفه الحقيقى بالفن، قائلاً: «المرض مسح كل حاجة ورجعلى عمرو مصطفى بتاع زمان، وخلانى أبدأ من جديد».

