بالصور

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسماء عبد الحفيظ

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل، الحفاظ على نضارة البشرة وتفتيحها أصبح سهلاً مع الماسكات الطبيعية المنزلية.

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

 ماسك طبيعي

نقدم لك أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل باستخدام مكونات متوفرة وبسيطة، دون الحاجة لمستحضرات باهظة الثمن، لخبيرة التجميل زينب محمد.

المكونات لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

  • ملعقة كبيرة عسل طبيعي
  • ملعقة كبيرة زبادي
  • نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون
  • رشة من الكركم اختياري للبشرة الداكنة

 طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

 ماسك طبيعي
  • اخلطي جميع المكونات في وعاء نظيف حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • نظفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر والصابون أو الغسول المناسب لبشرتك.
  • طبقي الخليط على الوجه مع تجنب منطقة العينين.
  • اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
  • كرري العملية مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج سريعة وملحوظة.

نصائح فعالة لماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

  • قومي بتجربة الماسك على جزء صغير من الجلد قبل التطبيق الكامل لتجنب التحسس.
  • استخدمي ماسك العسل والزبادي في المساء قبل النوم للحصول على تأثير أفضل أثناء الليل.
  • حافظي على ترطيب البشرة بعد الماسك باستخدام كريم مناسب.
طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنز ماسك طبيعي لتفتيح البشرة ماسك طبيعي

