أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل، الحفاظ على نضارة البشرة وتفتيحها أصبح سهلاً مع الماسكات الطبيعية المنزلية.

نقدم لك أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل باستخدام مكونات متوفرة وبسيطة، دون الحاجة لمستحضرات باهظة الثمن، لخبيرة التجميل زينب محمد.

المكونات لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

ملعقة كبيرة عسل طبيعي

ملعقة كبيرة زبادي

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

رشة من الكركم اختياري للبشرة الداكنة

طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

اخلطي جميع المكونات في وعاء نظيف حتى تحصلي على خليط متجانس.

نظفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر والصابون أو الغسول المناسب لبشرتك.

طبقي الخليط على الوجه مع تجنب منطقة العينين.

اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كرري العملية مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج سريعة وملحوظة.

نصائح فعالة لماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل