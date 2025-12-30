قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
وزارة النقل: محور الفشن الحر ببني سويف نقلة نوعية لربط محاور الصعيد| صور
قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026

كشف حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خطة إعداد قوية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، تتضمن خوض عدد من المباريات الودية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح الشربيني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنتخب الوطني سيخوض مباراتين وديتين خلال شهر يونيو المقبل، حيث تم الاستقرار على مواجهة منتخبي البرازيل والنرويج، في إطار التحضير للمونديال الذي يخوض فيه الفراعنة منافسات المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أن منتخب مصر سيقيم معسكرًا تدريبيًا في قطر خلال شهر مارس المقبل، موضحًا أن هناك اتفاقًا شبه نهائي لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي إسبانيا والسعودية، مع وجود احتمالية لإقامة بطولة ودية رباعية حال التوصل لاتفاق مع طرف رابع.

وأكد الشربيني أن جميع هذه الترتيبات تمت بالتنسيق الكامل مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، نافيًا صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول إمكانية رحيله، ومشددًا على استمرار الثقة في الجهاز الفني رغم نتائج الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

