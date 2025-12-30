طارق سليمان: شوبير جعلني لا أشعر بغياب محمد الشناوي

أشاد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى أهلي طرابلس الليبي، بقرارات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن خلال مواجهة أنجولا التي جرت مساء اليوم بكأس أمم أفريقيا.

وقال سليمان، ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أن إشراك عدد من البدلاء في لقاء أنجولا يحسب للجهاز الفني ، ويعكس الثقة في جميع عناصر القائمة وقدرتهم على الظهور بشكل جيد في بطولة كبيرة بحجم كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف أن محمد الشناوي كان أحد أبرز نجوم منتخب مصر في مواجهة جنوب أفريقيا، مشددًا على أنه لا يزال الحارس الأجدر بحماية عرين الفراعنة في الأدوار الإقصائية، ومرشح بقوة للمشاركة في مباراة دور ثمن النهائي .

وأوضح أن مصطفى شوبير قدم مستوى مميزًا أمام أنجولا، جعله لا يشعر بغياب محمد الشناوي، مشيرًا إلى أن شوبير ظهر بثبات كبير وكأنه لا يخوض مشاركته الأولى في كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن التنافس الشريف بين حراس مرمى المنتخب يصب في مصلحة الفراعنة ويمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة في المرحلة المقبلة.

