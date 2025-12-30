قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرح باظ.. محمد إمام يعلق على عدم حضوره حفل زفاف كروان مشاكل
ابتهاجا بفوز أحد المرشحين.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قنا
دعاء صلاة الفجر للرزق والبركة في الأموال.. لا تغفل عنه بعد الأذان
وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة بعد صراع مع المرض
سيارة نقل.. الداخلية تكشف حقيقة تحذير شخص من السير بمدينة بدر
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025
الاتصالات: إضافة 1000 منفذ جديد ونشر 3000 ماكينة صراف آلي بالبريد المصري
وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك
خلافات أسرية وراء فيديو طفل كفر الشيخ.. والأمن يضبط الأب| ما القصة؟
أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد أفضل 4 عبادات قبل استقبال شهر الصيام
حسام عاشور: مصطفى شوبير طلب الرحيل من الأهلي ونصحته بالبقاء

حسام عاشور
حسام عاشور
إسراء أشرف

أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أهمية التركيز في المباراة المقبلة لمنتخب مصر في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، مهما كان المنافس.

وقال عاشور، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc"،إنه  يجب على اللاعبين عدم التشتت أو التفكير في المباريات التالية.

وتحدث عاشور عن المباراة الأخيرة للمنتخب ضد أنجولا، مشيرًا إلى أن إبراهيم عادل كان يستحق جائزة رجل المباراة، حيث قدم أداءً مميزًا وأثبت ثقته العالية في نفسه.

وأضاف أنه كان يتمنى انضمام عادل إلى الأهلي، معتبرًا إياه لاعبًا موهوبًا وصغير السن، حيث يتمتع بجرأة كبيرة ويلعب بنمط هجومي مميز.

وتطرق عاشور إلى حديثه عن مصطفى شوبير، حيث كشف عن تواصله مع حارس مرمى الأهلي الذي طلب الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة تواجده في الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أنه نصحه بالبقاء في الأهلي لأنه سيكون رقم واحد في الفريق إذا استمر في النادي.

كما تحدث عن الفرق المرشحة للفوز في البطولة، حيث أشاد بالمغرب وكوت ديفوار، معتبرًا أن كلا الفريقين يمتلكان عناصر قوية تؤهلهما للوصول إلى نهائيات البطولة.

ورغم ذلك، عبر عن تفاؤله الكبير بقدرة منتخب مصر على الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا.

وفي النهاية، شدد حسام عاشور على ضرورة تركيز اللاعبين على المباراة القادمة فقط، وتجنب التفكير في المباريات المستقبلية، مؤكدًا أن الضغط النفسي والتركيز على كل مباراة على حدة سيكون مفتاح النجاح في البطولة.

