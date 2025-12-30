خصم 10% من عقود لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في المغرب خلال الفترة الحالية أمر طبيعي ولا يستدعي الانتقادات التي أُثيرت مؤخرًا، خاصة بعد خروج الفريق من بطولة كأس مصر.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "CBC"، إن النادي الأهلي لا يعتمد إداريًا على وجود شخص واحد، مشددًا على أن هناك منظومة متكاملة تضم مديرًا رياضيًا ومدير كرة، إلى جانب سيد عبد الحفيظ المشرف على الكرة في حال غياب الخطيب.

وأضاف الإعلامي أن إدارة الأهلي قررت توقيع عقوبة مالية على اللاعبين عقب الخسارة أمام المصرية للاتصالات والخروج من بطولة كأس مصر، حيث تم خصم 10% من قيمة عقود لاعبي الفريق.

وأوضح شبانة أن النادي كان قد أعلن عن مضاعفة العقوبات، إلا أن القرار النهائي استقر على خصم 10% فقط من عقود اللاعبين، مشيرًا إلى أن هذا القرار تسبب في حالة من الغضب والغليان بين اللاعبين.