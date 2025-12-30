المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الماضية شهدت بعض المشاورات على رحيل أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك وترشيح بعض الأسماء الأخرى مثل طارق مصطفى لخلافته.

وارتبط اسم أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، بالرحيل عن تدريب الفريق خلال الساعات الماضية.

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل أحمد عبد الرؤوف عن تدريب الزمالك

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"جون إدوارد رفض رحيل عبد الرؤوف وهو يرى أن المشكلة ستستمر فى ظل الأزمة المالية، ويجب إنهاء الأزمة المالية أولا قبل التفكير في أي شئ آخر".

وكان الزمالك ألغى مرانه، الذي كان مقررًا له في الواحدة ظهرًا على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة كأس عاصمة مصر.

وتم إخطار اللاعبين عبر جروب الواتس أب بإلغاء مران اليوم، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء بصورة طبيعة بعد إلغاء مران أمس، الإثنين.