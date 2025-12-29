«ساب التدريب وبقى موظف».. سهام صالح تفجر مفاجأة بشأن فيريرا مدرب الزمالك السابق

قالت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للزمالك اعتزل العمل في التدريب نهائيًا، واتجه للعمل كموظف داخل إحدى شركات الوكلاء والاستشارات الفرنسية.

وأكدت أن المفارقة تكمن في الصورة التي تم تصديرها عنه سابقًا، حيث جرى الترويج له على أنه مدرب مؤهل لقيادة كبرى الأندية في فرنسا، بل وتردد اسمه كخيار مطلوب داخل الدوري البلجيكي.

وأشارت سهام صالح إلى أن الواقع كشف عكس ذلك تمامًا، بعدما ابتعد فيريرا عن المجال الفني واتجه لمسار مهني مختلف، وهو ما يثير علامات استفهام حول دقة التقييمات التي قُدمت بشأنه في وقت سابق.